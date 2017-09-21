الجسر: استبعد تقريب موعد الانتخابات

أكد النائب سمير الجسر ان الجميع توجه لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع طرحه امكانية تأجيل تطبيق بند البطاقة البيومترية الى الدورة المقبلة في أسوأ الاحوال.

وتعليقاً على مقترح الرئيس نبيه بري استبعد الجسر في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، تقريب موعد الانتخابات النيابية مشيرا الى عدم وجود حاجة حقيقية لذلك.

أما عن موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب لجهة توطين النازحين السوريين، كرر رفض هذا الامر، قائلاً: “هذه المسألة وطنية ولبنان لا يمكن أن يتحمل توطين حتى ولو كان عشرات النازحين لا المئات داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في هذا المجال”.