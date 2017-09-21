كتم الأسرار مضر بالصحة!

نشرت الهيئة الأميركية للصحة النفسية تقريرا مفاده أن كتم الأسرار يزيد حالة القلق عند الإنسان، ويؤثر سلبيا على الدماغ.

وقام فريق باحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك بدراسة عينة مكونة من 600 شخص، قال 96 بالمئة منهم ان لديهم أسرارا، أغلبها عاطفية.

وسئل الأشخاص عن عدد المرات التي فكروا بها بالسر الذي يحملوه خلال مدة شهر، فكانت الإجابة: مرتين، وأن السر “يسبب لهم قلقا”.

وقالت الدراسة إن القلق ليس سببه محتوى السر، وإنما عملية الاحتفاظ بالسر، وعدم مشاركته مع أي أحد.

وأكدت الدراسة أن عينة الأشخاص الذين يحتفظون بأسرار، كانوا أكثر عرضة للأذى النفسي، بسبب استرجاع الذكريات السيئة وكتمانها.