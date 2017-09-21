الخطيب: لا يهددنَّ أحد بالانتخابات المبكرة!

رأى وزير البيئة طارق الخطيب أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة توطين النازحين السوريين شأن يعنيه وبلده ولا يعني لبنان ويمكن مواجهته بتصميم وإرادة سياسية مع الشعب اللبناني.

وقال الخطيب، في حديث الى إذاعة “صوت لبنان – الضبية”: “لا يهددنَّ أحد بالانتخابات المبكرة فنحن أول من رفض ويرفض التمديد للمجلس النيابي لكن لا يجوز تجويف قانون الانتخاب الجديد من مضمونه باستهداف الإصلاحات وطرح وسائل تعريف معتمدة في القوانين السابقة”.

أما في ملف النفايات فطمأن الخطيب الى أن لا أزمة، والنفايات لن تعود الى الشوارع والمعالجة مستمرة داعياً الى التريث لبلوغ الحلول المناسبة.