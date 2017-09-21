ماي لمنع بعض الدول من اللجوء إلى العنف ضد الشعوب الأخرى بحجة مكافحة الإرهاب

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الإصلاح الرئيس في منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن يكون باتجاه العمل على مكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى أن “مكافحة الإرهاب أهم الآن وكثير من الدول تواجه هذه المشكلة”. واضافت: “بلدي شهد خمس هجمات إرهابية هذا العام”.

ماي، وفي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بواجبه لإصلاح الأمم المتحدة، موضحةً أنه يجب على البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسهم في مكافحة الإرهاب بنفسهاز وأضافت: “لا تستطيع الأمم المتحدة وحدها مواجهة هذه المشكلة”.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أهمية منع محاولة بعض الدول اللجوء إلى العنف ضد الشعوب الأخرى بحجة مكافحة الإرهاب.