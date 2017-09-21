جنبلاط: ترامب يمسّح الجوخ!

غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب جنبلاط على “تويتر”: “صحيح أن الحالة الكورية جنونية بإمتياز لكن جواب الرئيس الأميركي ليس بأفضل ناهيك عن التملق وتمسيح الجوخ لخلِيلِه نتنياهو”.

وتلبع: “من الرجل الصاروخي الى التهديد بالتدمير الكامل لكوريا الشمالية الى الرعونة المملة لحاكم اسرائيل… يا له من مستقبل ينتظرنا”.