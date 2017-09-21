محلياتالخميس 21 أيلول 2017 جنبلاط: ترامب يمسّح الجوخ! غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب جنبلاط على “تويتر”: “صحيح أن الحالة الكورية جنونية بإمتياز لكن جواب الرئيس الأميركي ليس بأفضل ناهيك عن التملق وتمسيح الجوخ لخلِيلِه نتنياهو”. وتلبع: “من الرجل الصاروخي الى التهديد بالتدمير الكامل لكوريا الشمالية الى الرعونة المملة لحاكم اسرائيل… يا له من مستقبل ينتظرنا”. صحيح ان الحالة الكوريةجنونية بإمتياز لكن جواب الرئيس الاميركي ليس بافضل ناهيك عن التملق وتمسيح الجوخ لخلِيلِه نتنياهو pic.twitter.com/GEKvlUtG2Y — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 21, 2017 كلمات مفتاحية: ترامبجنبلاطالمصدر: twitter