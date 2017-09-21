وهّاب يغرّد.. وكنعان يردّ

غرّد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر “تويتر” ان لجنة المال حذفت 300 مليار من الموازنة تبرعات لجمعيات وهمية أليس أفضل أن نعطي بعضها للأجهزة الأمنية التي تعمل ليل نهار لحماية اللبنانيين؟

تغريدة وهّاب استعدت الردّ من النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر “تويتر”: “تعقيباً على ما اورده الوزير وئام وهاب نقلت لجنة المال 120 مليار ليرة الى موازانات القوى العسكرية المختلفة اضافة الى اعتماداتها”.

وتابع وهاب: “لا أشك بجهد النائب كنعان في لجنة المال وأعرف ما فعله ولكن ما قصدته هو إعطاء الأجهزة زيادة على مصاريفها لمكافحة الشبكات الإرهابية”.