احتفال في المطار بإنجاز مشاريع دعم خاصة بمراقبة وضبط الحدود

أقيم في قيادة جهاز أمن المطار في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بحضور سفير الدانمارك ويفر سفند مترئسا وفدا وممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العميد الركن زياد شاهين، احتفال بمناسبة إنجاز عدد من مشاريع الدعم الخاصة بمراقبة وضبط الحدود، التي نفذتها السلطات الدانماركية لمصلحة الجيش والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تخريج دورتين في هذا المجال تابعهما ضباط ورتباء من الجيش والأجهزة الأمنية.

شاهين

وتلا شاهين كتاب شكر باسم قائد الجيش، وسلمه إلى السفير الدانماركي. كما قدم له درع الجيش التذكارية عربون عرفان وتقدير.

ويفر

من جهته، أعرب السفير الدانماركي عن تقدير بلاده لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان وفي مكافحة الإرهاب، مؤكدا عزمها على مواصلة تعزيز قدرات الأفواج والوحدات المكلفة بضبط الحدود.