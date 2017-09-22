خليل: قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة

لفت وزير المال علي حسن خليل للـ”mtv” إلى أنّ “قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل”.

وعما إذا كان الموظفون سيتقاضون رواتبهم حسب السلسلة، اعتبر خليل أنّ “الأمر دقيق ومعقد إداريّاً ونتشاور مع الحريري”.

وأشارت صادر وزير المال للـ “LBCI” أّنّ “بري والحريري وخليل سيعقدون حلقة تشاور بشأن قرار المجلس الدستوري”

في وقت أعلن القاضي طارق زيادة بعد انتهاء المجلس الدستوري أن “لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم وهناك وفر في الموازنة، يستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب”.