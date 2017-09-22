حوري: “المستقبل” متمسك بإجراء الانتخابات بموعدها

أوضح عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري أن “تيار المستقبل متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وأكد لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “البطاقة البيومترية هي مطلب باتجاه الحداثة، لأنها تحمل كل داتا المعلومات العائدة للمواطن، وهي معتمدة في أرقى دول العالم”.

وقال حوري “نتمنى أن تنجز الانتخابات في موعدها، لكن قانون الانتخابات يتضمن آلية تتحدث عن الخيار الآخر، في حال بلوغ موعد الانتخابات ولم تنجز البطاقة البيومترية”، مشيراً إلى أن “وزارة الداخلية ستقدم حينها الاقتراح المناسب، سواء بتمديد المهلة أو إجراء الانتخابات ببطاقة الهوية”، مشدداً على “عدم المس بالعملية الانتخابية”.