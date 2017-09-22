سلطات أستراليا ربما ستعيد قسريا 7 لاجئين روهينغيين إلى ميانمار

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، بأنّ “نحو 7 لاجئين روهينغيين ربّما يواجهون العودة القسرية إلى ​ميانمار​ من مقرّ احتجاز تديره ​أستراليا​ في جزيرة مانوس، رغم التطهير العرقي الّذي يتعرّضون له”، موضحةً أنّ “وزير الهجرة الأسترالي ​بيتر دوتون​ رفض الإجابة بشكل مباشر على ما يتعلّق بعرض بلاده دفع أموال لهم مقابل عودتهم لبلادهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “الوزير الأسترالي كشف في برنامج تلفزيوني أنّ بلاده عرضت تقديم تسويات للاجئين في مراكز احتجاز تديرها، من أجل العودة إلى ديارهم الأصلية، وبعض المناطق في ميانمار ستكون آمنة للعودة حسب قوله، لكنّه لم يعلّق على حالات شخصية للاجئين”.