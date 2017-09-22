قداس على نية شهداء المقاومة اللبنانية في كندا

أقام مركز “القوات اللبنانية” في ويندسور – ليمينغتون في كندا، قداساً إحتفالياً على نية شهداء المقاومة اللبنانية والرئيس الشهيد بشير الجميل، في كنيسة مار انطونيوس المارونية في مدينة ليمينغتون.

ترأس القداس الأب ميلاد سلوم، وحضره رئيس المركز الرفيق جورج رعد وأعضاء مركز ويندسور – ليمينغتون، وممثلون عن “التيار الوطني الحر” ومؤسسة بشير الجميل، إضافة إلى حشد من أبناء الجالية اللبنانية.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى الأب سلوم عظة، شددّ فيها على معاني عيد إرتفاع الصليب، وقال: “نحتفل بالذبيحة الألهية على نية الرئيس بشير الجميل ورفاقه شهداء “القوات اللبنانية”، الذين بذلوا حياتهم في سبيل أن تبقى أجراسنا تدق”، مشدداً على أننا كمسيحيين يجب أن نواصل المسيرة من أجل الثبات بارضنا.

وبعد القداس وُزع على الحضور كتيب بعنوان من المقاومة إلى الرئاسة، فيه مقتطفات من أقوال البشير، بعدها انتقل الحضور إلى صالون الكنيسة وأستذكر الجميع شهداء المقاومة اللبنانية وما بذلوه من تضحيات وبطولات ليبقى لبنان سيدا حراً مستقلاً.