الصين: لضبط النفس بعد تهديد بيونغ يانغ باختبار قنبلة هيدروجينية

دعت الصين كل الأطراف الى التحلي بضبط النفس بعد أن نسب إلى وزير خارجية كوريا الشمالية قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادىء.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال إفادة صحفية يومية في بكين معرضة الصين فرض عقوبات من جانب واحد خارج إطار الأمم المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية الخميس بسبب برامجها النووية والصاروخية.