بالفيديو: شاب يقتل حبيبته لمحاولتها الفرار منه

رصدت كاميرا مراقبة أحد الشوارع بالبرازيل لحظة قتل شاب لحبيبته رميا بالرصاص.

وفقا لما نشره موقع “لايف ليك” أمسك الشاب بحبيبته محاولا إجبارها على ركوب الدراجة النارية بصحبته إلا أنها رفضت واستغلت انشغاله محاولة الفرار ركضا إلا أنه أمسك بها وأعادها إلى مكان الدراجة لتعيد الأمر وتركض مما جعله يفقد أعصابه ويخرج مسدسا ثم يطلق النيران عليها حتى سقطت أرضا وعندما أدرك سوء فعلته فر هاربا.