ضباب كثيف وإنخفاضٌ ملحوظ في درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ متفرق ليلًا.

السبت الطقس غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات صباحًا وتساقط رذاذ متفرق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، والأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

درجات الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، في الجبال من 16 إلى 22 درجة، في الأرز من 11 إلى 20 درجة وفي الداخل من 17 إلى 29 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية – غربية ، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س وتصل في المناطق الشمالية الى 55 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75 %.

البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة.

الضغط الجوي 761 ملم زئبق.