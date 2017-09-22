تراجع شعبية “المستقبل” و”الوطني الحر” طيَّر الانتخابات الفرعية

خلافاً لما تحاول جهات السلطة إشاعته، فإن الإحصاءات التي أجريت في مدينة طرابلس، أظهرت أن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في صفوف أبناء المدينة الذين منحوه ثقتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة، وسط خشية لدى خصومه، سيما “تيار المستقبل” أن يكرر فوزه في الانتخابات النيابية المقبلة، في الوقت الذي أكدت فيه المعلومات لـ”السياسة”، أن خوف “تيار المستقبل” من خسارة الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال هو الذي أدى إلى إلغاء هذا الاستحقاق، دون أن يعلن عن ذلك بشكلٍ رسمي، حيث كان مجلس الوزراء يتجنب البحث في هذا الموضوع في كل الجلسات التي عقدها في المرحلة الماضية.

وفي الإطار عينه، لا يظهر أن “التيار الوطني لحر” متحمس كثيراً للدفع بمرشحه العميد المتقاعد شامل روكز لخوض استحقاق الانتخابات الفرعية في كسروان، بعد التراجع الذي حصل في نسبة مؤيديه، لصالح ارتفاع نفوذ مرشحين آخرين يأتي في مقدمهم الوزير السابق فريد هيكل الخازن، الأمر الذي دفع “التيار العوني” إلى مراجعة حساباته والتراجع عن خوض هذه الانتخابات، بانتظار ظروف أفضل.