توقيف مغربي في اسبانيا لارتباطه باعتداءي كاتالونيا

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية أن الحرس المدني أوقف مغربيًا يشتبه بمساعدته منفذي الاعتداءين الدمويين اللذين ارتكبا في آب الماضي في كاتالونيا عبر تحضير المتفجرات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الموقوف المغربي البالغ 24 عاما والذي يعيش في اسبانيا، كانت لديه علاقات وثيقة مع أعضاء عدة من الخلية التي ارتكبت الاعتداءين، خصوصًا الامام عبد الباقي الساتي الذي يعتبر المخطط في الخلية.

وأعار المشتبه فيه أوراقه الثبوتية إلى الخلية لشراء بيروكسيد الأوكسجين وهي مادة تستخدم في صنع مادة بيروكسيد الاسيتون (تي اي تي بي)، نوع من المتفجرات يستخدمه مقاتلو داعش، الذي تبنى اعتداءي كاتالونيا.

وأفاد البيان أن التحقيق الأولي بين أن الموقوف أمن سيارات للخلية من أجل نقل المواد.