وزير الثقافة التقى العريضي ومرشح الكويت لمنصب مدير عام الألسكو

استقبل وزير الثقافة غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة النائب غازي العريضي يرافقه الاستاذ مروان العريضي الذي قدم للوزير الخوري كتابه تحت عنوان “في رحاب فن الزخرفة الشرقية ” .

هذا وقد دعت وزارة الثقافة الى حفل توقيع هذا الكتاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل في 27 من الشهر الجاري في قصر الاونيسكو وبرعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري .

من جهة ثانية التقى الوزير الخوري في مكتبه مرشح دولة الكويت لمنصب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” الدكتور سعود هلال الحربي الذي عرض برنامج عمله وتطلعاته المستقبلية اذا ما تم انتخابه.