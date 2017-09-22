السفير الالماني يلتقي الحريري: إجراء الانتخابات في ايار يسهم في تعزيز الديموقراطية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر الجمعة في “بيت الوسط” السفير الالماني Martin Huth وجرى عرض للمستجدات العامة والعلاقات الثنائية.

بعد اللقاء هنّأ السفير الالماني الحريري لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وتطرق الى العملية العسكرية الاخيرة في منطقة عرسال وإعتبرها نجاحًا للبنان وللجيش اللبناني وساهمت في تعزيز الوضع الامني في البلد، مشيرًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف: “تناولنا ايضا موضوع الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان وتوافقنا الرأي أن إجراء الانتخابات في ايار المقبل كما هو متوقع سيساهم في تعزيز الديموقراطية اللبنانية، وكانت مناسبة اطلعني الرئيس الحريري على نتائج زياراته الاخيرة الى الخارج”.

وكان الرئيس الحريري استقبل النائب السابق محمد امين عيتاني وعرض معه شؤونًا عامة ومطالب تخص العاصمة.