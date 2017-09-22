عودٌ، ناي ودبكة… قناديلٌ ملوّنة وديفيله لكافة الأعمار مع بيت المحترف اللبناني… كأس عرق بلديّ، قهوة تراثيّة ولقمةٌ ضيعة فيها من نفس نسوة البلدة… هذه الحلّة التي تستعد حصرون لإرتدائها يوم الجمعة 22 أيلول.

تحت عنوان “طرابيش نايت”، إختارت لجنة المرأة في بلدية حصرون يوم عيد شفيع المنطقة “مار لابا”، لإقامة نشاط قرويّ بإمتياز في سوق البلدة تختتم فيه سلسلة نشاطات توّجت بالنجاح، وجلعت من حصرون محطّ أنظار ومنافسًا شرسًا لأهم المهرجانات في لبنان.

“نشاط الـ”Flower Festival” حقّق نجاحًا كبيرًا، ليس على صعيد البلدة والقضاء فحسب، ونحن نتطلّع لأن تكون أصداء “طرابيش نايت” إيجابية كذلك، خصوصاً وأن البعض قادم من بيروت وطرابلس للمشاركة في نشاط الجمعة”. بهذه العبارات أبدت رئيسة لجنة المرأة في بلديّة حصرون السيّدة رنا لويس، تفاؤلها بـ”طرابيش نايت”، مشيرةً إلى أن التحضيرات إكتملت، كاشفة عن نيّتها واللجنة تكرار النشاط في السنوات المقبلة إن لاقى أصداءً إيجابيّة كما الـ”Flower Festival”.

لويس، وفي حديث لموقع “القوات اللبنانية”، إعتبرت أن دعم رئيس البلدية ومساندة المجلس الشبابيّ البلدّي أساسيّان في إنجاح النشاطات التي نظمتها وتنظمها اللجنة، ترفيهيّة كانت أم ثقافيّة أم حملات نشر التوعية بين نساء البلدة.

كذلك، أوضحت لويس أن نشاطات اللجنة مستمرة صيفًا شتاءً لجعل حصرون مقصدّا سياحيًا وثقافيًّا، ودعت للمشاركة الكثيفة في “طرابش نايت” ومشيرة الى أن تفويت النشاط سيكون خسارة ثقافيّة كبيرة.