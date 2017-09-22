“حزب الله” يتخذ تدابير أمنية استثنائية في عاشوراء

استكمل “حزب الله” التحضيرات اللوجستية، ورفعت الرايات والأعلام بالمناطق والشوارع والساحات، بالضاحية الجنوبية وبيروت، بمناسبة ذكرى عاشوراء. وستقام مجالس العزاء الحسينية في الحسينيات والمساجد والخيم، لهذه المناسبة التي بدأت الخميس، وتستمر عشرة أيام.

وقالت مصادر أمنية إن “حزب الله بدأ انتشاراً كبيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الجنوب والبقاع”، مشيرةً إلى أن “التهديدات الأمنية كبيرة هذه السنة، خاصة أن التنظيمات الإرهابية تعرضت لهزيمة في الجرود، وتالياً قد تلجأ لعمليات انتقامية”.

وأضافت المصادر أن “الإجراءات الأمنية ستكون كبيرة جداً، حتى أن بعض الطرقات ستُقفل بشكل كامل في الضاحية والجنوب، كل أيام عاشوراء”.