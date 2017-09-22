قائد الجيش زار مقر قيادة القوات الدولية: تهديدات إسرائيل للبنان لن تثنينا عن أداء واجبنا

زار قائد الجيش العماد جوزيف عون مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، حيث كان في استقباله الجنرال مايكل بيري وعدد من الضباط. وبحث الجانبان في الأوضاع على الحدود الجنوبية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش والقوات الدولية لترسيخ الاستقرار في المناطق الحدودية وتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته.

بعد ذلك، تفقد قائد الجيش قيادة لواء المشاة الخامس ووحداته المنتشرة في منطقة الناقورة ومحيطها، حيث جال في مراكزها واطلع على إجراءاتها الدفاعية في مواجهة إسرائيل، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة.

ونوه عون بجهودهم وتضحياتهم للدفاع عن الحدود الجنوبية، داعيا إياهم إلى مزيد من الجهوزية والاستعداد للتصدي لأي اعتداء إسرائيلي محتمل، ومؤكدا أن تهديدات العدو المستمرة للبنان لن ترهب الجيش ولن تثنيه عن أداء واجبه المقدس في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الإمكانات والوسائل المتاحة، ومهما بلغت التضحيات.

ولفت إلى أن الانتصار الذي حققه الجيش في عملية فجر الجرود ضد الإرهاب على الحدود الشرقية ودحره عن هذه المنطقة بصورة نهائية، قد انعكس إيجابا على استقرار الأمن في الداخل، كما عزز قدرة الجيش على حماية كامل حدود لبنان، ومواجهة الأخطار والتحديات من أي جهة أتت”.