كيم جونغ أون: ترامب مختلّ عقليًّا وسيدفع ثمن خطابه غاليًا

رد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -اون الخاضع لضغوط شديدة من الأمم المتحدة بعنفٍ على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الأمم المتحدة، ونعته بالمختل عقليًا، مؤكدًا انه سيجعل “القائد الاعلى في الولايات المتحدة” يدفع غاليًا ثمن خطابه الداعي الى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية.

من جهته، وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حول مسألة منع انتشار الأسلحة النووية إلى أن التهديدات المتكررة ضد الولايات المتحدة وضد الأمم المتّحدة تعزز التصميم على التصدي لطموحات بيونغ يانغ النووية.

وبالرغم من إدانتهما سلوك بيونغ يانغ، حذرت روسيا والصين الولايات المتحدة من أي تحرك عسكري في كلمتين ألقاهما سفيرا البلدين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد هذه السنة في ظل المخاوف من نشوب حرب مع كوريا الشمالية.

ووقع ترامب الخميس أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات على افراد وشركات تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية في عدة مجالات منها البناء والطاقة والنسيج.

وأوضح وزير الخزانة ستيف منوشين أن المؤسسات المالية الأجنبية تبلغت أن عليها أن تختار: إمّا التعامل مع الولايات المتحدة أو مع كوريا الشمالية.