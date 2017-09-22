الوزير لا يعلم بما يفكر الزعيم… الشماليّة بصدد اختبار قنبلة جديدة

اعتقد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ أنّ أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي وعلى نطاق لم يسبق له مثيل بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وأدلى ري بالتصريحات للصحافيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ” ضد الولايات المتحدة.

وذكرت “يونهاب” أن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.