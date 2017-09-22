الكرملين قلق لتبادل التهديدات بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعرب الكرملين عن قلقه الشديد من تصعيد التوتر حول الازمة الكورية الشمالية بعد تبادل تهديدات بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وإعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امام صحافيين ان موسكو قلقة بالتأكيد من تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية المرتبط بتبادل تصريحات فظة وتتضمن تهديدات بين الطرفين، داعيًا مجددًا الى ضبط النفس.