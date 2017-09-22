المشنوق بحث وسفير بريطانيا في تعزيز أمن المطار

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سفير بريطانيا هوغو شورتر، الذي أبدى خلال اللقاء إعجابه بأداء الجيش وحرفيته خلال المعارك التي خاضها في منطقة جرود رأس بعلبك والقاع، مؤكدا استمرار دعم حكومته الجيش عتادا وتدريبا، خصوصا على الحدود الشرقية.

وأثار شورتر موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، واستمع إلى خطة وزارة الداخلية وتحضيراتها في هذا المجال، كما تطرق البحث بينه وبين المشنوق إلى ملف مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي وسبل تحسين الجهود المبذولة لتعزيز التدابير الأمنية. وجدد السفير استعداد بلاده لتقديم كل الدعم إلى وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي.

سفير مصر

كذلك استقبل المشنوق سفير مصر نزيه النجاري وبحثا في مواضيع ذات اهتمام مشترك.