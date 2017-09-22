بالفيديو: ظاهرة أرعبت الهاربين من زلزال المكسيك والحصيلة ترتفع إلى 286

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للكوارث والإنقاذ في ​المكسيك​، لويس فيليبيه بوينتيه، أن حصيلة قتلى ال​زلزال​ المدمر الذي ضرب البلاد، ارتفعت إلى 286 شخصا، موضحا أنه في المكسيكو بلغت الحصيلة 148 شخصا، وفي مدينة موريلوس 73 شخصا، وفي مدينة بويبلو 45 شخصا، وفي ولاية المكسيكو 13 شخصا، وفي غيريرو 6 أشخاص وفي أوهاكا شخص واحد.

أظهر شريط مصور بثته “سكاي نيوز”، لحظة مرعبة للزلزال المدمر الذي ضرب المكسيك قبل يومين، وبدت الأرض وكأنها “تتنفس” في أحد الطرق المكسيكية، حيث صعد الأسفلت وهبط أكثر من مرة، في مشهد أثار رعب السكان والمارة، الذين لم يشهدوا زلزالا بهذه القوة منذ أكثر من 30 عاما.

وبينما تجمع عدد من السكان لمشاهدة هذه الظاهرة مذعورين، لم يكترث لها آخرون، فقد عبر الطريق وهي تتحرك رجل على دراجته النارية، وتجاوزها آخر بسيارته، وكأن الأمر طبيعيا.

وانتشرت في فيسبوك عدة تسجيلات مصورة، أظهرت إحداها تأرجح المباني بالعاصمة مكسيكو سيتي، ورصد آخر سفنا قذفتها الأمواج للشواطئ بفعل الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختير.

ولا يزال عمال الإنقاذ يقومون بعمليات بحث محمومة عن ناجين محتملين بين الأنقاض، فيما يواصل متطوعون انتشال الجثث من مناطق امتدت من وسط مكسيكو سيتي حتى ضواحيها الفقيرة.