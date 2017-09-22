التويني: نؤيد اجراء المناقصات وارسالها الى التفتيش المركزي لكن هناك ضرورة للعجلة

اشار الوزير نقولا التويني الى اعباء النزوح السوري على لبنان اقتصاديًا وأمنيًا داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على انتقال النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا . تويني أكد أن ملف عودة النازحين ورفض التوطين يشكل أولوية الدولة اللبنانية فرئيس الجمهورية ووزير الخارجية لا يوفران فرصة لطرح هذا الملف في المناسبات واللقاءات الدولية .

وعن موضوع البطاقة البيومترية أوضح تويني عبر “صوت لبنان – الضبية” أنه كوزير مكافحة شؤون الفساد يؤيد اجراء المناقصات وارسالها الى التفتيش المركزي لكن ولضرورة العجلة واحترامًا للمهل الدستورية قد يكون التلزيم بالتراضي الحل الأفضل . وشرح تويني أن البطاقة البيومترية تستلزم تحديث البيانات الشخصية فتكون بطاقة انتخابية وبطاقة هوية في آن معًا وكلفتها لا تتجاوز الأربعين مليون دولار وفق عرض شركة سجيم لاصدار البطاقة.