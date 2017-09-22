الكرملين يدعو ترامب وزعيم كوريا الشمالية لـ”ضبط النفس”

أعرب الكرملين، اليوم، “القلق الشديد” من تصعيد التوتر حول الأزمة الكورية الشمالية بعد تبادل “تهديدات” بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين بأن “موسكو قلقة بالتأكيد من تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية المرتبط بتبادل تصريحات فظة وتتضمن تهديدات” بين الطرفين، داعياً مجدداً الى “ضبط النفس”.

وتابع بيسكوف أن “موسكو لا تزال على اقتناع بأن الحل السياسي والديبلوماسي هو السبيل الوحيد إزاء المشكلة الكورية الشمالية”، مضيفاً ان “أي حل آخر يمكن ان تترتب عليه عواقب غير مرغوب بها أبداً وكارثية حتى”.

وكان كيم جونغ أون قد توعّد بأن يدفع ترامب “المختل عقلياً” الثمن غالياً على تهديداته لكوريا الشمالية، بعد ساعات فقط على إعلان واشنطن تشديد عقوباتها على بيونغ يانغ.

بدوره، ترامب توعد كوريا الشمالية بـ”تدمير كامل” في أول كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي وصف فيها كيم بـ”رجل الصاروخ”.