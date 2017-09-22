ريفي: ندعو لمحاسبة محافظ الشمال واقالته

أعلن الوزير السابق اللواء اشرف ريفي أن “محافظ الشمال رمزي نهرا اعتدى على الاعلامي عبدالكريم فياض”، مشيراً إلى أن “هذا تصرف مرفوض ومدان ومعيب وغير لائق ويستوجب المحاسبة”. وأضاف في تصريح: “نبدي كل التضامن مع الاعلامي فياض”، معتبراً أنها “ليست المرة الاولى التي يتصرف فيها نهرا برعونة وعدم مسؤولية فمخالفاته تتكرر بما يتجاوز موقعه وندعو لمحاسبته واقالته”.