تيلرسون: مساعدة الصين مهمّة لجعل برامج بيونغ يانغ تحت السيطرة

أعلن وزير الخارجيّة الأميركيّة ريكس تيلرسون الخميس، ان السعي وراء الأسلحة النوويّة لن يجلب الأمن لحكومة كوريا الشماليّة، معتبراً أنّ مساعدة الصين مهمّة لجعل برامج بيونغ يانغ الذريّة والصاروخيّة تحت السيطرة.

وقال تيلرسون في مجلس الأمن الدولي: “قد تفترض كوريا الشماليّة أن الأسلحة النوويّة ستؤمّن بقاء نظامها الحاكم. في الحقيقة، الأسلحة النوويّة هي بوضوح لا تؤدّي إلّا الى مزيد من العزلة والخزي والحرمان”.

وأضاف: “إذا كانت الصين ترغب بحقّ في نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكوريّة، من أجل تعزيز الاستقرار ولتجنّب صراع في تلك المنطقة الحسّاسة على حدودها، فالآن هو وقت العمل مع بقيّتنا لفرض ضغوط على كوريا الشماليّة، يُمكن أن تُغيّر حساباتها الإستراتيجيّة قبل فوات الأوان”.