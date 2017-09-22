الرياشي بعد لقائه فنيانوس: هناك خطر حقيقي على السلسلة

تناول وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم في مكتبه في الوزارة مع وزير الاعلام ملحم الرياشي، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، شؤون الساعة والطعن بقانون الضرائب.

وقال الرياشي بعد اللقاء: “بحثنا في شؤون الساعة في البلاد وبعض الامور المتعلقة بوزارة الاعلام وما تستطيع ان تقدمه اليها وزارة الاشغال من خلال مديرية المباني، والوزير فنيانوس مشكور على ذلك. وتناولنا أيضا الطعن المقدم من النواب الكرام امام المجلس الدستوري، والذي أبطل من خلاله قانون الضرائب المرتبط بسلسلة الرتب والرواتب، الا ان التواصل سيستمر للوصول الى الغاية المرجوة، انما للأسف أعتقد ان هناك خطرا حقيقيا على السلسلة، نأمل تجاوزه بالحد الادنى من الخسائر”.