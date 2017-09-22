“حزب الله” إستولى على القرارات الإستراتيجية.. جعجع: لن نسمح ان تبقى الدولة كناية عن بلدية كبيرة

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى صيدا – جزين في احتفال أُقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات دينية وحزبية في المنطقة.

وفي المناسبة، قال رئيس القوات:” بعد 7 أشهر سنصل إلى الإنتخابات النيابية ولو ان هناك أبواقاً بدأت بتسويق أن ليس هناك إنتخابات، ونحن نجيبهم ان الإنتخابات حُكماً حاصلة ومحورية وأساسية ببطاقة ممغنطة او بدونها، في مراكز انتخاب كبيرة، مع أو دون تسجيل مسبق، باعتبار ان الشعب لا يستطيع الانتظار أكثر، ولاسيما ان هناك حرماناً كبيراً على مستوى السيادة، والكرامة الوطنية على خلفية ان القرار الاستراتيجي غير موجود في الدولة، لأن حزب الله مع أذرعه العسكرية يستولي عليه، وبالتالي سنبقى نشعر ان سيادتنا منتقصة ولن نسمح ان تبقى الدولة كناية عن بلدية كبيرة، وانطلاقاً من هنا الشعب بحاجة الى الانتخابات التي هي محورية بالنسبة إلينا”.

وتطرق جعجع الى أزمة النازحين السوريين “الذين قمنا بكل واجباتنا الإنسانية تجاههم طيلة 7 سنوات، ولكن في الوقت الراهن باتت الظروف في سوريا تسمح بعودتهم، والقرار في هذا الشأن سيادي لبناني بامتياز وعلينا معرفة كيفية العمل لإعادتهم تبعاً للطريقة التي اعتمدتها كل من تركيا والاردن”، مشيراً الى انه “عندما يعلم النازحون أن عودتهم مرتبطة بالتنسيق مع نظام بشار الأسد فلن يعودوا لأن من تسبب بتهجيرهم هو بشار الأسد نفسه”.

وانتقد رئيس القوات “كيف أنه في كل مناسبة نرى البعض يطالبنا بالتنسيق مع حكومة دمشق، فأي حكومة هذه التي لم يعترف بها الشعب السوري ومعظم الدول العربية والمجتمع الدولي؟ وأضف الى ذلك أننا نعاني أيضاً من بعض الذين يحاولون زجّ لبنان في آتون ما يجري في المنطقة، وفي كل مرة يدعوننا للقيام بعلاقات مع الحكومة السورية، التي لا يعترف بها لا السوريون ولا حتى المجتمع الدولي، فأنتم بذلك تدعوننا لأن نكون طرفاً في المنطقة ولكن لن نكون كذلك، وفي حال أردنا أن نكون طرفاً فبالطبع سنكون الى جانب الشعب السوري وليس مع النظام”.

وأكّد “أننا نريد الانتخابات النيابية لأننا محرومون أيضاً من الاقتصاد الجدي ومن فرص العمل، في ظل غياب دولة جدية ولو أنها تنعم الى حدٍّ ما باستقرار أمني، فالانتخابات محورية جوهرية وستعالج كل القضايا التي عددتها لأنني اشعر أن الناس تحتاج الى تجديد والجميع يعرف لمن سيصوت”.

وأعلن جعجع ان ” القوات اتخذت قراراً بخوض الإنتخابات في الأراضي اللبنانية كافة وطبعاً سنخوضها في جزين، وبعد المشاورات على صعيد جزين وبعد قيام مصلحة الانتخابات ومكاتب الأمانة العامة بعملها، وبناءً عليه أجمعت الهيئة التنفيذية بترشيح الرفيق المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في جزين.”