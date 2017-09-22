جعجع: نؤمن بالمؤسسات الدستورية وكل بحث بالضرائب يجب ان ينطلق من هذا المجلس

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر “تويتر” قائلاً:” نحترم قرار المجلس الدستوري انطلاقاً من ايماننا بالمؤسسات الدستورية، وكل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعداً يجب ان ينطلق من قرار هذا المجلس”.

ومن زوّار معراب اليوم، النائب السابق غبريال المر ووفد من الرهبنة الأنطونية برئاسة الرئيس العام الأباتي مارون أبو جودة.