اعتصام رمزي لاهالي بلانة الحيصة بسبب تراكم النفايات

نفّذ اهالي قرية بلانة الحيصة – عكار إعتصامًا رمزيًّا نتيجة تراكم أكوام النفايات التي ترمى على قارعة الطريق الرابط بين قريتهم وبلدة حلبا، الامر الذي بات ينذر بكارثة بيئية.

وتخوف الاهالي من ان تتحول هذه الطريق التي باتت شريانًا حيويًا بين منطقتي الشفت والسهل الى مكب للنفايات التي يعمد مجهولون على رميها ليلًا وتنبعث منها الروائح الكريهة وباتت ملجأ للكلاب الشاردة وبؤرة لانتشار الحشرات الضارة.

وطالب الاهالي الجهات المعنية العمل على كشف هوية من يرمي هذه النفايات والزامهم برفعها ومعاقبتهم وفق القانون.