ترامب لم يعتذر من أردوغان

أقر مسؤول تركي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقدم اعتذارا لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن أحداث سفارة أنقرة في واشنطن خلال أيار الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدات بموقع تويتر “أردوغان قال إن ترامب لم يقدم اعتذاره إزاء الأحداث وإنما أعرب عن أسفه، وهذه هي الترجمة الصحيحة”.

وكان كالين يعلق على المقابلة التي أجرها أردوغان مع قناة “PBS” الأميركية على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال المقابلة ذاتها، أعلن أردوغان أنّ ترامب اتصل به الأسبوع الماضي، وأعرب عن أسفه حيال المواجهات أمام السفارة وقال إنه سيتابع الأمر.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن أردوغان قوله إن ترامب اتصل به واعتذر عن أحداث السفارة.

ونشب شجار بين حراس أردوغان وعدد من المتجين الأكراد خارج مقر السفارة التركية في واشنطن في أيار الماضي، خلال زيارة الرئيس التركي، لكن الشرطة الأميركية حينها اعتبرت الأمر “هجوما وحشيا” على المحتجين ما استدعى تدخلها.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدات بموقع تويتر “أردوغان قال إن ترامب لم يقدم اعتذاره إزاء الأحداث وإنما أعرب عن أسفه، وهذه هي الترجمة الصحيحة”.

وكان كالين يعلق على المقابلة التي أجرها أردوغان مع قناة “PBS” الأميركية على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال المقابلة ذاتها، أعلن أردوغان أنّ ترامب اتصل به الأسبوع الماضي، وأعرب عن أسفه حيال المواجهات أمام السفارة وقال إنه سيتابع الأمر.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن أردوغان قوله إن ترامب اتصل به واعتذر عن أحداث السفارة.

ونشب شجار بين حراس أردوغان وعدد من المتجين الأكراد خارج مقر السفارة التركية في واشنطن في أيار الماضي، خلال زيارة الرئيس التركي، لكن الشرطة الأميركية حينها اعتبرت الأمر “هجوما وحشيا” على المحتجين ما استدعى تدخلها.