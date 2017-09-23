ايران توتر الشرق الأوسط وقطر تدعم الإرهاب… الجبير: لا نرى مبرارا لإستمرار النزاع العربي الإسرائيلي

أكّد ​وزير الخارجية​ السعودي ​عادل الجبير​ في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنّه يحمل لهم رسالة دولة جعلت الإنسان أولا”، مشيراً إلى أن “​السعودية​ تساهم في “إحلال السلام وإرساء ​الأمن​ والاستقرار في العالم”.

واعتبر أن “​الحوثيين​ و​أنصار​ الرئيس ​اليمني السابق ​علي عبد الله صالح​ المدعومين من ​ايران​ يمثلون تهديدا لاستقرار اليمن”، لافتاً إلى أن “الحل العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن ونحن ندعم العملية السياسية في اليمن”.

وأشار إلى أن “السعودية قدمت مساعدات بأكثر من 8 مليارات لليمن خلال السنوات ​القليلة​ الماضية”، وأن “السعودية تدرك حجم المعاناة الإنسانية بسبب الانقلاب”.

وأعرب الجبير عن قلق السعودية “تجاه سياسات القمع التي تمارسها سلطات ميانمار ضد ​الروهينغا​”، مشيراً إلى أنّ “السعودية مستمرة في تقديم المساعدة الإنسانية للروهينغا”.

وأوضح أن “السعودية تقف بحزم ضد ​الإرهاب​ و​التطرف​ وأنّها ملتزمة بدعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف”.

واعتبر الجبير أن “​إيران​ راعية للإرهاب وتهدد أمن المنطقة و​الشرق الأوسط​ يعيش حالة غير مسبوقة من التوتر نتيجة تدخلات إيران”، مشيراً إلى ان “دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة أمن المنطقة”، مطالباً قطر بـ”الالتزام بتعهداتها في اتفاق ​الرياض​”.

وأضاف “السعودية فتحت أبوابها لإيواء مئات آلاف السوريين”، مؤكداً أنه “لا سبيل لحل ​الأزمة السورية​ إلا بحل سياسي”.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينيّة أعلن الجبير التمسك بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها ​القدس الشرقية​ لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي كما لا مبرارا لإستمرار النزاع العربي الإسرائيلي في ظل التوافق الدولي على الحل القائم للدولتين”.