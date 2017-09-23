القومي: تأجيل الحل بعد “إستقالة” قانصو

تأجّلت جلسة المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي التي كان من المُفترض أن تُعقد أمس، لإيجاد حلّ للأزمة الداخلية، لا سيّما بعد أن أعلن رئيس “القومي” الوزير علي قانصو ، في الجلسة السابقة، استعداده لتقديم إستقالته من رئاسة الحزب، ولكنّه ربطها بإستقالة رئيس المجلس الأعلى محمود عبد الخالق . وقد رُفض “العرض” من الفريق المُعارض داخل المجلس الأعلى.

مصادر حزبية قالت لصحيفة “الأخبار”، إنّ من يُصّر على إستقالة عبد الخالق “هو النائب أسعد حردان”، الذي يُحاول تقديمها “كمسعى إيجابي، بأن يكون الحلّ الإتفاق على مسؤولين جديدين للمنصبين، يحظيان بالإجماع”.

وأوضحت أن ولاية عبد الخالق تنتهي في حزيران المُقبل، وهو لا يُمانع إستقالته، ولكنّه يُفضّل أن تكون بعد إنتخاب رئيس جديد للحزب”. ونظراً إلى عدم وجود اتفاق بعد، “تقرّر تأجيل جلسة المجلس الأعلى إلى حين الاتفاق على الحلّ”.

وترى المصادر نفسها أن “الأزمة اقتربت من النهاية”. فيما تجدر الإشارة إلى أنّ “حزب الله” كان قد دخل على خطّ التسوية، موفداً أحد أعضاء مكتبه السياسي للتواصل مع الفريقين المتخاصمين، سعياً إلى إنهاء الإنقسام.