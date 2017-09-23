قانصو: لا إنهيار ماليا.. وموضوع السلسلة خارج النقاش

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يّد الوزير علي قانصو انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء ، واعتبَر انّ البحث عن مداخيل جديدة هي من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب.

وقال لصحيفة “الجمهورية”: “الحلّ يكون عبر إعداد لائحة مداخيل للسلسلة تأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري ، وتناقش اللائحة من ضمن الموازنة التي يناقشها مجلس النواب وتقرّ المداخيل معها، فأين المشكلة؟”.

وشدّد قانصو على أن “لا إنهيار ماليا”، متسائلاً: “لماذا سيَحصل هذا الإنهيار طالما نستطيع تقديم مداخيل بما لا يتعارض مع أحكام المجلس الدستوري ، الحديث عن انهيار ماليّ كلام تهويلي يَستبطن مواقفَ سياسية لها أهداف تشويه أو الحط من قدرة الدولة”.

وقال: “الموضوع يتطلب السرعة، لأنّ الناس يعتقدون أنّ السلسلة طارت لكنّها باقية، صارت حقاً مكتسَباً لهم وهي صَدرت بقانون. موضوع السلسلة صار موضوعاً خارج النقاش”.