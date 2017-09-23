يلدريم: سنفهم بارزاني بلغة يفهمها

لوح ​رئيس الوزراء التركي​ بن على يلدريم بالتدخل العسكري في ​شمال العراق​ في حال إتمام ​إقليم كردستان​ ​استفتاء​ الاستقلال عن ​بغداد​.

وأوضح يلدريم أن “​الحكومة التركية​ حذرت ​مسعود بارزاني​ ولكنه لم يفهم، ونحن سنتحدث معه باللغة التي يفهمها جيدا، لافتاً الى أن “تركيا​ أكدت لبارزاني أنه يسير في الطريق الخاطئ، وأنه سيدمر نفسه وسيدمر ​الأقليات​ الموجودة شمال العراق”.

وأشار الى أن “التركمان والعرب والأقليات الأخرى يعيشون في أمان واطمئنان، لماذا تفرق بينهم؟ تراجع عن هذه الرغبة إلا أنه لم يفهم هذه اللغة، وسنفهّمه باللغة التي يفهمها”.

وعما إذا كان التدخل العسكري في إقليم كردستان ضمن الأجندة التركيّة، لفت يلدريم الى أنه “بالتأكيد، وهناك خيارات متعددة السياسي والاقتصادي والأمني وهذه الخيارات ستنفذ حسب تطور الأحداث”.

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