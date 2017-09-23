4 أبعاد لخطوات تركيا ضد استفتاء كردستان

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، أن الخطوات التي ستتخذها تركيا ردا على استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق سيكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية.

وكان يلدريم يتحدث للصحافيين قبل جلسة للبرلمان التركي بعد ظهرالسبت للتصويت على تمديد تفويض بنشر قوات تركية في العراق وسوريا، وفق وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن يتوجه سكان كردستان إلى صناديق الاقتراع الاثنين من أجل المشاركة في استفتاء بقاء الإقليم في العراق من عدمه.

ومنذ الإعلان عن الاستفتاء اتخذت أنقرة موقفا معارضا، خشية أن يؤدي إلى تأجيج النزعة الانفصالية للسكان الأكراد في جنوب شرق تركيا.

وأعلنت تركيا إلى جانب العراق وإيران الخميس اتفاقا ثلاثيا بشأن اتخاذ إجراءات مضادة ضد استفتاء كردستان، بعد أن طالبت أربيل بإلغائه.

وصدرت مطالبات دولية عديدة تناشد رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإلغاء الاستفتاء الذي ترى عدة دول أن من شأنه التأثير على استقرار العراق والمنطقة، لكن يبدو أن بارزاني مصرّ على المضي قدما في الاستفتاء حتى النهاية.