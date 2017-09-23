7 دول تطالب مجلس الامن بعقد اجتماع حول بورما الاسبوع المقبل

دعت سبع دول، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، مجلس الامن الدولي الى عقد اجتماع الاسبوع المقبل للتباحث في أعمال العنف المستمرة في بورما، بحسب طلب اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر وكازاخستان والسنغال والسويد، الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بتقديم تقرير امام مجلس الامن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين.