جبّور لـ”لبنان الحر”: القرار الدستوري انتصارٌ لمنطق المؤسسات والسلسلة من دون ضرائب تُدْخِلنا في متاهة مالية

رأى رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور أن ايران ما زالت تطمح ان تسيطر على المنطقة بمعزل عن تقاسم النفوذ مع اطراف اخرى وهي متمسكة بميليشياتها ما سيؤدي الى حروب متتالية في المنطقة، مشيرا الى ان سوريا امام مرحلة نهاية الحرب وبداية التسوية وهذه المرحلة ستطول.

وعن قرار المجلس الدستوري ابطال مفعول قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، إعتبر جبور عبر “لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور”، انه انتصار لمنطق المؤسسات في البلد الذي بدا يستعيد دوره وديناميته المؤسساتية، موجها التحية والاحترام لقرار المجلس الدستوري، وداعيا لتسريع الخطوات للخروج من المازق الذي استجد وللبحث عن البدائل لان السلسلة من دون ضرائب تدخلنا في متاهة مالية.

وعن صفقة “حزب الله” – “داعش” في الجرود، شدد جبور على ان هذه الصفقة مرفوضة وهي استهدفت مؤسسات الدولة والسيادة اللبنانية، وقال اذا تبين لنا ان مشاركة حزب الله في الحكومة تهدف الى التطبيع مع النظام السوري نسارع للخروج من الحكومة فمشاركتنا في الحكومة ليست هدفا بل وسيلة لتحقيق القضية اللبنانية التي نناضل من اجلها.

وفي موضوع التوطين، اعتبر جبور ان فزاعة التوطين تهدف الى امرين اولا محاولة التصوير ان المشكلة الاساس تكمن في التوطين في وقت ان المعضلة في سلاح حزب الله والامر الثاني الذهاب الى التطبيع مع النظام السوري منعا لتوطين النازحين وهذا ما نرفضه ولن يحصل.