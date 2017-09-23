هل تتجه الحكومة إلى تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب؟

قرّر المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب كاملاً، بالإجماع، وذلك بعد عدّة جلسات عقدها للبحث في قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب .

وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بعد انتهاء الجلسة، إنّ “الخطوة التالية بعد إبطال قانون الضرائب ستكون من مسؤولية مجلس النواب”.

ورجحت مصادر سياسية لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن تتجه الحكومة، التي دعا رئيسها سعد الحريري لإجتماع إستثنائي طارئ، الى تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب ، وذلك بسبب توقف الإيرادات بعد قرار “الدستوري”.