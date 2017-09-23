وفاة شخص وسقوط 4 جرحى في حوادث متفرقة بالضنية

توفي شخص وجرح اربعة آخرين في ثلاثة حوادث متفرقة وقعت مساء الجمعة في الضنية.

فقد لقي محمود محمد السكسك حتفه إثر دهس سيارة له في بلدة كفرشلان ـ الضنية، في حادث سير وقع على الطريق الرئيسة التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس، كما أصيب شخص آخر في الحادث نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. وفور شيوع وفاة السكسك، قام عدد كبير من ذويه وأهالي المنطقة بقطع الطريق لبعض الوقت إحتجاجاً.

وأصيب شخصان بجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة بهما على الطريق العام التي تربط بين بلدة بقرصونا ونبع السكر في أعالي جرود الضنية.

وفي بلدة بخعون أصيب ب. ش. من التابعية السورية بطلق ناري من بندقية صيد في يده اليمنى عن طريق الخطأ، نقل إثره إلى مستشفى الضنية الحكومي للمعالجة.