ترامب: روسيا لم تساعدني على الفوز في الإنتخابات الرئاسية

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ “​روسيا​ لم تساعده على الفوز في ​الإنتخابات الرئاسية الأميركية​ الّتي جرت عام 2016″، مشيراً إلى أنّ “الديمقراطيين بحاجة إلى تفسير، فلذلك قالوا أنّ روسيا ساعدتني”.

الجدير بالذكر أنّ الإتهامات ضدّ القراصنة الروس بالتدخل المزعوم في العملية الإنتخابية، تُسمع بشكل دوري من أفواه السياسيين الغربيين، الّذين ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم أي دليل”. وكانت تصريحات مماثلة قد جاءت في وقت سابق، على لسان ممثلي الحزب الديمقراطي الأميركي، الّذي خسر حملة انتخابات الرئاسة، وأيضاً رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

ونفت روسيا مراراً تكراراً إتهامات الإستخبارات الأميركية بشأن محاولة التأثير على حملة الإنتخابات في الولايات المتحدة الأميركية.