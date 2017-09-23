لا صفة رسميّة لاجتماع وزارة المال… عدوان: من الضروري تنفيذ السلسلة

أكّد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان بعد اجتماع وزارة المال لدرس تداعيات قرار المجلس الدستوري أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء والمقررات ستصدر عن الحكومة التي ستعقد جلسة بعد 48 ساعة.

ولفت عدوان إلى أنّه تم “عرض عدة افكار حول كيفية تأمين التوازن بين السلسلة والمالية العامة للدولة” معتبراً أنّه من الضروري تنفيذ السلسلة والحفاظ على المالية العامة للدولة”.