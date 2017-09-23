إشكال بين “حزب الله” و”حركة أمل” وسقوط 26 جريحا في البيسارية

ذكرت معلومات لـ” النهار” أن سبب الاشكال الذي وقع في البيسارية ( الزهراني) بين شبان من “حزب الله” وحركة ” أمل ” يرجع الى نفوس مشحونة بين الطرفين تعود إلى أشهر عدة نتيجة جملة من الخلافات المتراكمة في البلدة.

وانفجرت ليلة أول من امس بين مجموعة من الشبان وحصل اطلاق نار في الهواء. والجرحى الـ26 سقطوا حين حصل تبادل للضرب بالعصي والحجارة في مشهد أساء إلى صورة البيسارية، الأمر الذي كان محل استنكار عند فاعليات البلدة. وتدخلت وحدات من الجيش وعملت على إعادة الهدوء إلى البلدة.

وجاء الاشكال بعد إطلاق موجة من الردود في البلدة بمواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الشعارات التي يرفعها بعضهم.

وبحسب محمود .ج احد سكان البلدة فقد اكد بأن المشكلة بدأت بعد أن ازال شبان من “حركة امل” صورة لأحد شباب “حزب الله” قضى في سوريا، فكتب احد عناصر “حزب الله” في صفحته الخاصة بفايسبوك : ” شلت يداه”، قاصداً من نزع الصورة. ليتطور الأمر الى تلاسن بين المناصرين في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعند بدء احياء مراسم عاشوراء صودف ان الشاب المنتسب لحزب الله كان يحرس احد المراسم العاشورائية في القرية القريبة من خيمة حركة امل فاندلع الاشكال ليتطور الى ضرب بالعصي والحجارة وتكسير بعض السيارات في المنطقة، فما كان من الجيش الا ان تدخل واطلق النار في الهواء لتفريق المناصرين.

واعتبر محمود ان المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حقن قديم بين الطرفين، مؤكداً تخوف اهالي القرية من تجدد الاشتباكات بين الشبان في حال لم تضع قيادتا “حزب الله” و”امل” حلاً للمشكلة.