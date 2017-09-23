بالفيديو: إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من طراز “خرمشهر”

أعلنت إيران عن تجربة صاروخ باليستي جديد.

ونشر التلفزيون الإيراني فيديو يُظهر لحظة إطلاق صاروخ ” خرمشهر”، مشيراً إلى أن الصاروخ يقدر على حمل عدة رؤوس حربية ويستطيع التحليق لمسافة 2000 كيلومتر.

وكان قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد أمير علي حاجي زادة، قد قال، أمس الجمعة، في تصريح للصحفيين على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول إزاحة الستار عن صاروخ “خرمشهر” إن هذا الصاروخ يعد انجازاً جديداً، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الإسلامية.

وكشف العميد حاجي زادة أن عملية التدريب على صاروخ خرمشهر قد انطلقت وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية.