بالفيديو: كاميرا “دواعش” تصور لحظة مقتلهم

رصد شريط فيديو لحظة مقتل 3 مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي، أثناء معارك مع الجيش السوري، وبدا الخوف والاضطراب واضحين من صراخ المسلحين.

واللافت في الشريط أن عناصر داعش هم الذين سجلوه أثناء وجودهم في آلية عسكرية تعرضت لقذيفة من دبابة سورية، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية السبت.

وليس واضحا متى التقط الفيديو، لكن وفقا لشريط الفيديو الذي بثه ما يسمى “الإعلام الحربي” للتابع للجيش السوري فقد قال إن الانفجار وقع في أطراف بلدة حميمة في ريف حمص الشرقي.

وكانت الكاميرا التي سجلت إطلاقة القذيقة مثبّتة على رأس أحد المسلحين في الآلية.

وسمع في الفيديو صراخ أحد المسلحين: “الدبابة على الجانب الأيمن”، فيما صرخ آخر “الدبابة الدبابة. إنها هناك”، قبل أن تغيب عن أنظارهم لفترة من الوقت ثم تعود من جديد.

وقبيل وقوع الانفجار في الآلية، حاول الدواعش التصدي للدبابة برشاشاتهم وكانوا يصرخون “مضادات”، في إشارة لطلب المساعدة من مسلحين آخرين يحملون أسلحة مضادة للدروع لضرب الدبابة.

لكن محاولة المسلحين باءت بالفشل وتمكنت الدبابة في النهاية من قصف مركبتهم وقتلتهم جميعا، وفقا للصحيفة البريطانية.