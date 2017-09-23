العبسي: القاع أصبحت رمزاً من رموز الشهادة

تفقد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق يوسف العبسي رعية القاع في بلدية القاع وترأس قداس الاههيا في كنيسة مار الياس في القاع بحضور النائبين مروان فارس، اميل رحمة.

وأكد في عظته “أهمية القاع التي تربطني بها علاقات ود وصداقة منذ كنت شاباً وطالباً واتيت للصلاة على ضريح الشهداء ولأكون قريبا من الأهالي، وللتأكد ان كنيستنا ما زالت منذ اللحظة الاولى متضامنة معهم وقريبة منهم ومتألمة معهم”.

واضاف: “القاع من بين بلدات الروم الكاثوليك التي امتحنت كثيراً وقدمت هذا العدد من الشهداء في حين كان الوطن في خطر وفي حاجة الى من يحامون عنه، ولان القاع صارت بذلك رمزاً من بين رموز اخرى في الشهادة وفي الدفاع عن لبنان وعن الحق والحرية والكرامة”.

وأضاف: “لا ينبغي ابداً ان تنسى الكنيسة كما الوطن احداً ممن ضحى بحياته من اجل ان يعي اخوته ومواطنوه ويبقى الوطن، نحن هنا لنؤكد ذلك ونعبر عنه بصمت المحبين وصلاة المؤمنين، ولنعلن اننا لا نخاف ما دام لنا رجال مثل شهدائنا، نحن اليوم هنا في بداية عهدنا لكي نأخذ من اولادنا الشهداء ومن ذويبهم عزماً وشجاعة وثباتاً ولنعدهم بأن نتابع المسيرة الى مستقبل زاهر”.

والقى وزير الدولة ميشال فرعون كلمة اكد فيها صمود الاهالي والجيش وقد استطاع تأمين السيادة على لبنان، داعياً الدولة الى القيام بواجباتها وفرز الاراضي وتأمين النمو في بلدات البقاع الشمالي.

https://www.lebanese-forces.com/2017/09/23/bachir-mattar-6/